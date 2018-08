F. C. Porto perde final da Liga Europeia com o Barcelona

13 Maio 2018 às 14:24 Facebook

A equipa azul e branca foi derrotada, este domingo, no Dragão Caixa pela equipa catalã, por 4-2, e deixou fugir o troféu para Espanha.

Perante cerca de dois mil adeptos que lotaram o recinto portista, que recebeu a final four da competição, o F. C. Porto entrou mais forte, mas aos 13 minutos da primeira parte sofreu o primeiro golo, por Lucas Ordonez, num lance que parece ser precedido por uma falta do Barcelona.

No início da segunda parte, o Barça disparou para 3-0, mas a final ainda não estava decidida. Gonçalo Alves, de penálti, e Hélder Nunes marcaram dois golos em três minutos e relançaram o F. C. Porto na discussão do título europeu.

Aos 39 minutos, um remate de Jorge Silva deu sensação de golo - os portistas garantiam que a bola ultrapassou a linha, mas a equipa de arbitragem não entendeu assim - e Bargalló, bem perto do final, sentenciou o encontro e ofereceu mais um título europeu ao Barcelona