F. C. Porto perde Taça Intercontinental de hóquei no prolongamento

O F. C. Porto falhou na noite de domingo a conquista da Taça Intercontinental de hóquei em patins, ao perder por 5-4 no prolongamento com os espanhóis do FC Barcelona, após uma igualdade a 4-4, em San Juan, na Argentina.

Numa partida em que o campeão europeu FC Barcelona esteve quase sempre em desvantagem frente ao "vice" F. C. Porto, o triunfo dos catalães só chegou a menos de dois minutos do fim do prolongamento com um golo do argentino Pablo Álvarez (5-4), que esteve em destaque ao marcar por três vezes.

O encontro começou a bom ritmo, aberto e movimentado, com Ricardo Garcia a rematar por cima da baliza defendida por Sergi Fernández e o catalão Sergi Panadero a desenhar uma "picadinha", mal medida, ao guarda-redes espanhol do F. C. Porto Carles Grau.

O campeão europeu FC Barcelona chegou à vantagem na conversão de uma grande penalidade por Sergi Panadero (1-0), aos três minutos, a punir derrube de Gonçalo Alves, que viria a ser um dos jogadores portistas em destaque na concretização, ao próprio marcador do castigo máximo.

O argentino Reinaldo Garcia, nascido em San Juan, empatou para o vice-campeão europeu F. C. Porto (1-1), aos sete minutos, com um remate cruzado após uma boa simulação que tirou dois adversários da jogada.

Logo a seguir ao golo da igualdade, Sergi Panadero tem uma jogada de "costa a costa" que só termina com uma defesa de Carles Grau, para no minuto seguinte o F. C. Porto reclamar de uma grande penalidade por patim na bola que a dupla de árbitros argentina não sancionou.

O F. C. Porto chegou à vantagem com um golo de Gonçalo Alves (1-2), aos 16 minutos, na sequência de uma jogada simples de entendimento com Telmo Pinto, que teve o condão de despertar os milhares de espetadores algo "adormecidos" no pavilhão Aldo Cantoni.

O golo surgiu numa altura em que os "dragões" estavam mais perigosos no encontro, mas a eficácia do FC Barcelona esteve bem patente na obtenção no tento da igualdade por Pablo Álvarez (2-2), aos 19 minutos, com o qual o jogo chegou ao intervalo.

A segunda parte teve um inicio frenético, com o guarda-redes portista Carles Grau a negar por duas vezes o golo ao FC Barcelona, e com Nil Roca a ser punido com o cartão azul, que resultou num livre direto desperdiçado pelo italiano Giulio Cocco.

Com mais um jogador na pista, os "dragões" chegaram à vantagem por Gonçalo Alves (2-3), na recarga a um livre direto, com uma 'picadinha' sobre o guarda-redes do FC Barcelona Sérgi Fernandez, que alguns minutos depois cederia o seu lugar a Aitor Egurrola.

A formação catalã voltou a empatar por Pablo Álvarez (3-3), aos 29 minutos, com um desvio junto ao poste esquerdo da baliza do guarda-redes Carles Grau, num lance algo fortuito e que apanhou completamente de surpresa os 'dragões'.

O FC Barcelona viu um golo anulado no minuto seguinte, por Pablo Álvarez ter desviado a bola com o corpo para a baliza portista, e José 'Rafa' Costa, aos 32 minutos, foi punido com o cartão azul que deixou os 'dragões' reduzidos a três jogadores de pista.

Na conversão do respetivo livre direto, o guarda-redes Carles Grau negou o golo a Pablo Álvarez e o F. C. Porto, com menos um jogador em pista, voltou à vantagem com novo golo de Gonçalo Alves (3-4), aos 33 minutos, numa jogada de insistência finalizada com uma 'picadinha' que apanhou de surpresa o guarda-redes Aitor Egurrola.

A vantagem dos portistas durou até aos 38 minutos, altura em que o português João Rodrigues voltou a repor a igualdade a 4-4 para o FC Barcelona, fixando o resultado com que se chegaria ao final do tempo regulamentar.

A primeira parte do prolongamento rendeu dois livres diretos, um para cada uma das equipas, em que os guarda-redes Carles Grau e Aitor Egurrola se superiorizaram a Ignacio Alabart e Gonçalo Alves, e uma tentativa de golo falhada por Matias Pascual.

Na segunda parte do prolongamento, e quando as equipas já se encontravam mentalmente preparadas para o desempate pela marcação de grandes penalidades, o FC Barcelona desfez a igualdade com um golo de Pablo Álvarez (5-4), a menos de dois minutos do fim.