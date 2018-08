F. C. Porto prometeu não contratar jogadores do Sporting

JN 22 Maio 2018 às 23:36 Facebook

No programa "Universo Porto da Bancada" desta terça-feira, Francisco J. Marques comentou as novas revelações que foram feitas acerca do caso dos emails e revelou que Pinto da Costa garantiu a Bruno de Carvalho que não iria contratar nenhum jogador do Sporting.

"Estes novos dados vêm acentuar o desejo do Benfica em criar um esquema para controlar em absoluto a arbitragem. Consegue-se perceber o início do relacionamento entre o Nuno Cabral [antigo delegado da Liga] e o Paulo Gonçalves. Em 2012, há o fornecimento ao Benfica, ao Paulo Gonçalves, que depois os faz chegar a Luís Filipe Vieira, de todos os contactos dos árbitros de primeira categoria de então. Isso, logo à partida, levanta a interrogação: para que é que um clube quer ter os contactos dos árbitros? A isto ninguém responde", começou por dizer o diretor de comunicação do F. C. Porto, deixando também críticas à APAF.

"A APAF não se calava quando havia assuntos ligados à arbitragem, principalmente quando os árbitros eram criticados. A que assistimos agora? O senhor Luciano Gonçalves nem pia. Isto também merece uma interrogação. Tudo isto demonstra que uma série de pessoas ficam capturadas ao interesse do Benfica, pois o Benfica tinha acesso a informação. Isto chega ao ponto de o Nuno Cabral sugerir que alguém importante telefone ao Vítor Pereira para alterar uma nomeação antes de ela ser pública. Desta vez fica clara uma coisa: o Paulo Gonçalves dá conhecimento de tudo ao Luís Filipe Vieira, pois reencaminha tudo o que o Nuno Cabral lhe envia", atirou.

Francisco J. Marques revelou, ainda, que Pinto da Costa, presidente dos dragões, contactou Bruno de Carvalho para garantir que não iria contratar nenhum jogador do Sporting, caso os mesmos rescindissem contratos.

"O F. C. Porto nunca se aproveita das fragilidades dos rivais. Nunca o fez e nunca deixou de vencer por causa disso. O presidente Pinto da Costa ligou a Bruno de Carvalho e garantiu-lhe que, se houver rescisões de contrato, o F. C. Porto não contratará nenhum jogador que rescinda contrato. O Sporting é um rival com quem tivemos dois amargos de boca nos penáltis. Mas não é isso que nos vai fazer aproveitar de fragilidade para irmos buscar jogadores. Há lá jogadores de muita qualidade mas não vai acontecer", concluiu.