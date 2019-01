F. C. Porto quebra invencibilidade do Benfica no Nacional de basquetebol

Hoje às 19:52 Facebook

O F. C. Porto impôs este sábado a primeira derrota ao Benfica na Liga portuguesa de basquetebol, à 16.ª jornada da prova, ao vencer por 96-78 na receção à equipa lisboeta, no Dragão Caixa, no Porto.

João Soares, que chegou ao F. C. Porto no início da época, depois de sair do Benfica, foi o melhor jogador do encontro, com 22 pontos marcados, oito ressaltos, duas assistências e cinco roubos de bola.

Pelo Benfica, Micah Downs acabou como o melhor marcador da equipa. O extremo concretizou 18 pontos, capturou três ressaltos, distribuiu uma assistência e fez dois roubos de bola.

Os 'dragões' dominaram sempre a partida, sendo mais eficazes, principalmente, nos lançamentos longos, e tiraram melhor partido da ineficácia do ataque do Benfica, em especial no arranque da segunda parte.

O F. C. Porto chegou ao final do primeiro período a vencer por 34-19, o que espelhava já a supremacia dos 'dragões' e, apesar de o segundo parcial ter sido mais disputado, a equipa comandada por Moncho López não permitiu a recuperação do adversário, chegando ao intervalo a vencer por 56-39.

No início da segunda parte, o Benfica demonstrou ainda mais dificuldades, principalmente no ataque, permitindo ao F. C. Porto, que nunca saiu do ritmo imposto desde o primeiro segundo do jogo, liderar sem grandes dificuldades até ao final da partida.

O Benfica pode agora ser apanhado na liderança do campeonato pela Oliveirense, caso se imponha na visita ao Lusitânia, no domingo.