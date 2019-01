F. C. Porto queixa-se de agressões e fala em episódios vergonhosos

Hoje às 20:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Dragões emitiram comunicado a repudiar incidentes no jogo de Juniores A, frente ao Leixões.

O Leixões-F. C. Porto de Juniores A, realizado esta tarde e que ficou marcado por agressões e invasão de campo, continua a dar que falar. Os dragões reagiram aos incidentes e, em comunicado, repudiam "os episódios vergonhosos" que se viveram no Complexo Desportivo do Lusitanos de Santa Cruz, em Matosinhos.

Comunicado do F. C. Porto

"O Leixões-FC Porto em Sub-19 disputado este sábado, cujo desfecho foi uma vitória dos Dragões por 2-1, terminou com uma invasão de campo e com tentativas de agressão a jogadores e elementos do staff portista. Algumas dessas tentativas foram efetivamente concretizadas e houve elementos da comitiva portista agredidos.



Após o apito final, elementos do staff do Leixões entraram em campo a insultar a equipa de arbitragem e os adversários, mas as coisas não ficaram por aqui. No Complexo Desportivo do Lusitanos de Santa Cruz, em Matosinhos, os balneários são em pré-fabricados.





O balneário do FC Porto quase foi tomado de assalto por elementos do staff do Leixões e, inclusive, por elementos da claque leixonense, que cuspiram e atiraram copos de cerveja. Face a tudo isto, foi necessário solicitar reforço policial, mas enquanto isso não aconteceu já o autocarro do FC Porto tinha sofrido danos consideráveis.



A comitiva portista teve de deixar o Complexo Desportivo do Lusitanos de Santa Cruz sob escolta policial. O FC Porto repudia todos estes acontecimentos, que não têm lugar no futebol".