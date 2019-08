F. C. Porto quer chegar à fase de grupos para pagar os reforços

Nuno Barbosa Hoje às 11:41 Facebook

F. C. Porto arranca, esta quarta-feira, na corrida pela concretização do primeiro grande objetivo: o apuramento para a prova milionária, que cobre grande parte do investimento na equipa.

A versão 2019/20 do F. C. Porto tem esta quarta-feira a primeira prova de fogo da época, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao Krasnodar, na Rússia. A equipa de Sérgio Conceição arranca para a concretização de um dos principais objetivos, que é o apuramento para a fase de grupos da principal prova da UEFA e está a duas eliminatórias de distância. Se lá chegar, o F. C. Porto garante imediatamente 44,06 milhões de euros: 15,25 milhões pela presença na fase de grupos e o restante como bónus pelo lugar que ocupa no ranking da UEFA. O bolo total cobriria grande parte dos cerca de 53 milhões de euros gastos nos sete reforços assegurados.

Caso o F. C. Porto caia nesta eliminatória ou na próxima, passa diretamente para a fase de grupos da Liga Europa, o parente pobre das provas da UEFA. E, mesmo que vencesse essa competição, ficaria muito longe do valor que garantirá caso atinja a fase de grupos da Champions. Este pormenor espelha na perfeição a importância da eliminatória frente ao Krasnodar, sabendo-se que, caso o F. C. Porto ultrapasse o adversário russo, medirá forças, no play-off, com o vencedor da eliminatória entre o Olympiacos e o Istambul Basaksehir. A queda na Liga Europa seria catastrófica para a saúde financeira da SAD.

Também por isso, na conferência de lançamento do jogo, Sérgio Conceição escondeu o jogo quanto à possibilidade de avançar, no onze, com o reforço Marchesín e o goleador Moussa Marega. "Se não contasse com eles, não tinham vindo", desviou o treinador.

No que concerne às opções, o treinador clarificou que as ausências, por opção, de Diogo Leite, Diogo Queirós e Aboubakar não significam que eles estejam de saída. "Eu conto com todos. O Aboubakar e o Diogo Leite são jogadores que vão estar todo o ano comigo. No que toca a Diogo Queirós, vamos ver uma solução, veremos se fica ou se joga na Liga, porque acreditamos nele", explicou.