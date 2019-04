F. C. Porto reage a palavras de Seixas da Costa sobre Conceição

JN Hoje às 13:41 Facebook

O F. C. Porto reagiu, esta segunda-feira, através da newsletter "Dragões Diário", à publicação de Francisco Seixas da Costa, feita no passado domingo, em que o antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus criticou a postura de Sérgio Conceição, chamando "javardo" ao treinador dos portistas.

Apesar de Francisco Seixas da Costa ter reconhecido que exagerou "nas palavras", o F. C. Porto reagiu na mesma à mensagem publicada no Twitter pelo antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus.

"Um administrador de empresas que já foi embaixador (função em que até foi útil às empresas que depois administrou) utilizou o Twitter para acusar Sérgio Conceição de ser 'um javardo'. Aparentemente arrependeu-se e, entretanto, já considerou que utilizou 'termos que não terão sido os mais felizes' para qualificar o nosso treinador, mas a dúvida fica no ar: será mais javardo alguém que é notoriamente competente no exercício da sua profissão e que leva largos a anos a prestigiar Portugal no mundo ou quem utiliza as redes sociais para distribuir insultos gratuitos e nada diplomáticos? É caso para dizer: quem não quiser ser Manuel dos Santos, que não lhe vista a pele. Por outras palavras, que não seja javardo", escreveu o F. C. Porto.