F. C. Porto reage ao Braga - Benfica: "Isto foi às claras"

O F. C. Porto reagiu à vitória deste domingo do Benfica frente ao Braga, a contar para a 31.ª jornada e que deu a liderança isolada do Benfica na Liga.

Na conta Twitter destinada à comunicação, o F. C. Porto publicou um vídeo que compara decisões, com lances do jogo com os azuis e brancos frente ao Rio Ave (2-2), disputado na sexta-feira, e do jogo do Benfica deste domingo, frente ao Braga, que os encarnados venceram por 4-1.

"Isto foi às claras para toda a gente ver. Tirem as vossas conclusões", pode ler-se.