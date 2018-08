F. C. Porto recebido na Câmara sábado à noite

A.M. 09 Maio 2018 às 10:10 Facebook

O novo campeão nacional vai ser recebido na Câmara Municipal do Porto, às 20 horas do próximo sábado, após a partida frente ao V. Guimarães, da 34ª jornada da Liga.

A formação orientada por Sérgio Conceição joga na Cidade-Berço às 16 horas. Após o apito final, regressará à Invicta e passa pelo Estádio do Dragão. Só depois é que a comitiva segue para a Avenida dos Aliados, onde irá desfilar num autocarro panorâmico e receber os aplausos de milhares de adeptos, que, certamente, irão marcar presença nos Paços do Concelho e formar um novo "mar azul".

O presidente da Autarquia, Rui Moreira, irá receber a comitiva, que mostrará o troféu da Liga 2017/18, seguindo-se a foto da praxe, que juntará o presidente da edilidade e o staff do F. C. Porto. Após o momento, jogadores e equipa técnica deslocam-se à varanda da Câmara para saudar o público e receber mais uma manifestação de carinho da nação portista. Está ainda prevista uma surpresa, que ficará definida esta quarta-feira após uma reunião entre funcionários camarários e os responsáveis do F. C. Porto.

Duas décadas depois, o clube volta a ser recebido na Câmara e Pinto da Costa, presidente dos dragões, será condecorado com a Medalha de Honra da Cidade, galardão de ouro que homenageia quem tenha prestado serviços à Invicta ou se tenha distinguido pelo valor humano.