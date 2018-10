F. C. Porto reduz prejuízo para 28,4 milhões de euros

Hoje às 15:16 Facebook

A SAD do F. C. Porto apresentou as contas esta quinta-feira e está dentro do fair-play financeiro da UEFA, reduzindo o prejuízo para 28,4 milhões de euros.

Os dragões anunciaram um prejuízo de 28,4 milhões de euros, acabando por melhorar os números apresentados no ano anterior que contabilizavam um prejuízo de 35,3 milhões. A sociedade, contudo, cumpre o acordo de fair-play financeiro estipulado pela UEFA. O anúncio foi feito por Fernando Gomes, administrador da área financeira da sociedade azul e branca.

"Este ano, as metas voltaram a ser cumpridas com alguma folga. O nosso acordo com a UEFA envolve quatro anos e este é o segundo ano. Apesar dos resultados não serem aqueles que desejaríamos, não é possível passar rapidamente para resultados positivos depois um ciclo muito negativo sem colocar a causa a competitividade das equipas de futebol", explicou Fernando Gomes.