F. C. Porto regressa aos treinos ainda sem Danilo e Maxi Pereira

O F. C. Porto regressou, este domingo, aos treinos ainda sem contar com os futebolistas Danilo e Maxi Pereira, que se lesionaram no "clássico" em 12 de janeiro com o Sporting (0-0) e falharam os últimos dois jogos.

Danilo sofreu uma entorse e Maxi apresentou dores na coxa esquerda, com os dois jogadores a serem substituídos durante o jogo em Alvalade, tendo falhado os quartos-de-final da Taça de Portugal e a visita ao Desportivo de Chaves, na I Liga.

Este domingo, no Centro de Estágios do Olival, com o F. C. Porto a preparar o jogo de terça-feira com o Benfica (19.45 horas), em Braga, das meias-finais da Taça da Liga, os dois jogadores fizeram tratamentos e treino condicionado.

O treinador Sérgio Conceição continua também sem contar com Marius, Otávio e Aboubakar, a recuperarem de lesões, enquanto o central nigeriano Chidozie esteve ausente, autorizado a tratar de assuntos pessoais.

Na segunda-feira, a equipa portista treina às 11 horas, novamente no Olival, com 15 minutos abertos à imprensa, e às 12.30 Sérgio Conceição dará a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Benfica.