F. C. Porto renova com Fábio Silva até 2022

Avançado, de 16 anos, é uma das grandes apostas dos dragões e foi uma das figuras da equipa de sub-19 que conquistou a Liga Jovem da UEFA e o campeonato nacional.

Fábio Silva, uma das grandes promessas jovens do F. C. Porto, renovou contrato com o clube azul e branco nesta segunda-feira até 2022. O avançado, de 16 anos, ajudou a equipa a conquistar a Liga Jovem da UEFA e o título nacional de sub-19. Esta época, marcou 33 golos em 39 jogos, incluíndo cinco na UEFA Youth League.

"Regressar ao F. C. Porto foi uma decisão do coração, também em conjunto com a minha família. É o clube de que gosto, deu-me todas as condições para eu voltar, continua a dar-me tudo para eu me sentir bem e é aqui que me sinto feliz. Quanto ao futuro, as pessoas do clube têm dado valor ao meu trabalho e isso irá seguramente continuar a acontecer", adiantou Fábio Silva, ao site do F. C. Porto. O avançado cumpriu a formação nos dragões, saiu para o Benfica em 2015, mas voltou ao clube azul e branco em 2017.