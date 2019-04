F. C. Porto rescinde contrato com Kelvin

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:24 Facebook

O F. C. Porto anunciou, esta quarta-feira, que rescindiu contrato com o brasileiro Kelvin. O avançado realizou 26 jogos pela equipa principal dos dragões.

Kelvin, de 25 anos, já não é jogador do F. C. Porto. O clube azul e branco anunicou, esta quarta-feira, a rescisão de contrato com o jogador brasileiro.

Kelvin chegou ao F. C. Porto em 2011 e ficou ligado à conquista do título 2012/13 depois de marcar o golo que deu o triunfo ao Benfica na penúltima jornada, no Estádio do Dragão, aos 90+2.

Ao serviço do FC Porto, o extremo brasileiro somou 26 partidas e marcou quatro golos.

Leia o comunicado:

"O FC Porto e Kelvin rescindiram o contrato que unia as duas partes.



O atleta brasileiro de 25 anos realizou 26 jogos pela equipa principal dos Dragões, marcando quatro golos. Kelvin ficou ligado à história da Liga 2012/13, assinando o golo decisivo na vitória frente ao Benfica (2-1), na penúltima jornada da prova.



O FC Porto deseja boa sorte a Kelvin para o seu futuro profissional", pode ler-se na nota dos dragões.