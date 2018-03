F. C. Porto denuncia que casa do clube foi vandalizada após discurso de Vieira

JN Hoje às 10:34 Facebook

Twitter

O F. C. Porto denunciou, na newsletter matinal desta terça-feira, que a casa do clube em Lausanne, na Suíça, foi vandalizada depois do discurso do presidente benfiquista, Luís Filipe Vieira, no sábado.

"Na noite do último sábado, poucas horas após um discurso inflamado e imbuído de um incentivo à violência que só os mais distraídos podem não ter detetado, a Casa do F. C. Porto em Lausanne (Suíça) foi vandalizada. Um conjunto de selvagens, munido de um taco de basebol, dedicou-se a tentar destruir as instalações, sem qualquer outro objetivo que não fosse destilar ódio e, sobretudo, amedrontar os sócios e adeptos do F. C. Porto e os frequentadores daquela Casa. Tiveram azar e erraram no alvo. No F. C. Porto ninguém tem medo de delinquentes cobardes", pode ler-se na newsletter Dragões Diário desta terça-feira.

No discurso de sábado, após o jogo com o Desportivo das Aves, o dirigente da Luz anunciou ações judiciais contra "aqueles que mancham o nome do Benfica" e ainda a criação de um gabinete de crise.