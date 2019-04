Nuno Barbosa Hoje às 21:26 Facebook

Ao intervalo, o F. C. Porto vence o Santa Clara, no Estádio do Dragão, por 1-0. Marega marcou o único golo a contar e o Santa Clara já teve dois (bem) anulados

Sempre que Marega marca pelo F. C. Porto na Liga, os dragões acabam por vencer. Foi assim nas 23 anteriores ocasiões e o jogo de hoje ainda carece de confirmação. Certo é que o lance que deixa os azuis e brancos em vantagem teve outro protagonista, Otávio, que recebeu bem a bola antes de atirar para defesa incompleta do guarda-redes do Santa Clara. Na recarga, Marega não perdoou.

Ainda antes do golo do maliano, o avançado dos açorianos, Zé Manuel, que também já representou os dragões, pôs as redes da baliza de Casillas a abanar, mas o lance foi anulado por fora de jogo.

Mais tarde, Guilherme Schettine repetiu a graça, mas estava igualmente adiantado em relação ao último defensor do F. C. Porto. As imagens não deixam dúvidas.