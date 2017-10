F. C. Porto saúda buscas na Luz

Ontem às 23:16 Facebook

Twitter

Partilhar

No mesmo programa televisivo em que, desde junho, tem divulgado os emails que levaram às buscas realizadas esta quinta-feira pela Polícia Judiciária no Estádio da Luz, o diretor de comunicação do F. C. Porto congratulou-se com o sucedido.

"Hoje ficou claro que o Benfica está a ser investigado por ter, alegadamente, cometido crimes de corrupção ativa e passiva. Deixa de ser possível fingir que nada se passa", afirmou Francisco J. Marques, no Porto Canal. "Esta é mais uma etapa de um processo, mas só poderemos ficar satisfeitos se isto chegar a julgamento e a uma sentença", acrescentou, falando num "sentimento de dever cumprido" por se dar "um passo para um futebol mais limpo".

O diretor portista referiu que a operação policial de ontem é a "maior de sempre a envolver um único clube em Portugal", reiterando que "o que está em causa são práticas condenáveis do Benfica". "Não estamos a dizer que ninguém é culpado, pois isso quem pode dizer são os tribunais. Mas vai ser interessante verificar se o que os investigadores vão encontrar é idêntico ao que foi entregue à PJ pelo F. C. Porto. Estou curioso", disse, criticando ainda o "comportamento de negação" adotado pelo clube da Luz.

Sobre o facto de Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD do Benfica, ter sido constituído arguido no processo, Francisco J. Marques sublinhou que isso aconteceu, "não por ser advogado, mas por estar implicado no caso". "É legítimo que, ao ler os emails, eu interprete que Paulo Gonçalves interferiu nas notas e nos testes dos árbitros. Mas ninguém acredita que estas buscas foram feitas só com base no material entregue pelo F. C. Porto.