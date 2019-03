F. C. Porto vence Sporting e segue para os quartos-de-final da Taça

Hoje às 18:30, atualizado às 19:02 Facebook

O F. C. Porto apurou-se este domingo para os quartos-de-final da Taça de Portugal em andebol, após bater o Sporting por 28-23, em jogo disputado no Dragão Caixa, no Porto.

Um Sporting a dominar em quase todas as fases do jogo liderou o resultado durante toda a primeira parte, numa fase em que começou por conseguir uma vantagem de quatro golos (1-5) e chegou ao intervalo com três (12-15).

Começando bem a defender e letal na finalização, o Sporting obrigou o F. C. Porto a errar, jogando psicologicamente com esse aspeto quando se viu em inferioridade numérica, chegando mesmo a marcar dois golos e não sofrer nenhum (7-9), depois dos portistas terem conseguido o primeiro (e único) empate até ao intervalo.

E com Alfredo Quintana, na baliza portista, a fazer por equilibrar as coisas, Skok, na contrária, não se ficou atrás e também ele foi importante no manter da vantagem 'leonina' nos primeiros 30 minutos.

Valentin Ghionea, com três livres de sete metros convertidos nos cinco golos que fez até ao intervalo, foi o mais eficaz entre os 'leões'.

Miguel Martins, com cinco golos consecutivos que reequilibraram a eliminatória (18-18 e 19-19), foi a primeira grande figura da segunda parte, ajudando a equipa portista a dar a volta ao marcador e, pela primeira, colocar o F. C. Porto a vencer (24-23), assistindo António Areia para uma finalização em suspensão.

Com Quintana muito bem na baliza - os 'leões' não marcaram nos últimos dez minutos -, a equipa da casa alargou a diferença no marcador para 26-23, num desaire que acumulou com a lesão de Skok que teve de abandonar a partida.

Depois de nos dois jogos para o campeonato o Sporting ter ganhado por 28-31 e 26-23, os 'dragões' desforraram-se na Taça de Portugal, seguindo para os quartos-de-final onde terão pela frente o Belenenses.

Jogo realizado no Dragão Caixa, no Porto. F. C. Porto-Sporting, 28-23. Ao intervalo: 12-15.

Sob a arbitragem da dupla Daniel Martins e Roberto Martins, as equipas alinharam e marcaram:

F. C. Porto: Alfredo Quintana (gr.), Miguel Martins (5), Djibril Mbenque (2), Daymaro Salina (1), Aléxis Borges (2), Diogo Branquinho (1), António Areia (9), Fábio Magalhães (2), Victor Iturriza, Yuan Balasquéz, Angel Hernández (5), Rui Silva (1) e Thomas Bauer (gr.).

Treinador Magnus Andersson.

Sporting: Matevs Skok (gr.), Pedro Valdês (3), Carlos Ruesga (3), Pedro Solha (3), Carlos Carneiro (3), Valentin Ghionea (5), Luís Frade, Cláudio Pedroso, Frankis Carol, Tiago Rocha (2), Fábio Chiuffa (3), Arnaud Bingo (1), Edmilson Araújo e Aljosa Cudic (gr.).

Treinador: Hugo Canela.

Marcha do marcador: 1-3 (05 minutos), 4-6 (10), 5-7 (15), 7-8 (20), 9-11 (25) e 12-15 (intervalo). 15-18 (35), 17-18 (40), 19-21 (45), 22-23 (50), 26-23 (55) e 28-23 (final do jogo).

Assistência: Cerca de 1.300 espectadores.