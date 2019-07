F.C. Porto segura campeão europeu sub-19 e Lille abre leilão por Pepé e Leão

Hoje às 21:44 Facebook

Tiago Matos, defesa de 18 anos, campeão da Youth League, renova até 2022. Ao Dragão, para a equipa B, também chegou a experiência de um central de 32 anos, Gonçalo Brandão. Num dia relativamente calmo, o mercado agita-se mais por essa Europa fora, em negócios de milhões e milhões. E uma rota atípica: após 18 anos na Roma, Daniele Rossi muda-se para o Boca Juniors.

F. C. Porto - Tiago Matos, 18 anos, campeão da Youth League. Defesa polivalente, lateral de raiz, à direita e a esquerda, tanto faz. Ao meio também, se for preciso. É este craque versátil e flexível que renova contrato até 2022. A equipa B do F.C. Porto anuncia mais um reforço, no caso, Gonçalo Brandão. Formado e ingressado na carreira profissional ao serviço do Belenenses, este defesa central de 32 anos (Lisboa, 9-10-1986) tem experiência de primeira liga, também pelo Estoril, e tarimba internacional, em Itália (Siena, Parma, Cesena), na Roménia (Cluj) e, nas duas últimas épocas, na Suíça, pelo Lausanne Sports. Gonçalo assinou contrato de dois anos e já foi oficialmente apresentado pelo F. C. Porto.

Benfica - O jornal Sport, editado em Barcelona, avança que o lateral esquerdo Alejandro Grimaldo se mantém na lista de compras do Barça e que poderá ser negociado se, entretanto, o clube catalão falhar a contratação de Junior Firpo, do Bétis.

Tondela - Dois reforços anunciados esta sexta-feira pelo clube beirão: o avançado internacional hondurenho Rubilio Castillo, de 27 anos, proveniente do Saprissa, da Costa Rica, assinou até junho de 2022; o médio Pepelu, de 20 anos, é internacional pelas seleções jovens de Espanha, procede do Levante e é emprestado por uma época.

Feirense - O clube da Feira anuncia a contração do médio Vítor, de 35 anos, ex-Desportivo da Corunha, e também com muita pegada no campeonato português, designadamente no Sporting e no Paços de Ferreira. O jogador já treinava com o plantel "fogaceiro" desde a semana passada.

Lille - O clube vice-campeão de França domina quase todos as movimentações do mercado. E o presidente do LOSC, Gerard Lopez, fala abertamente das ofertas por dois avançados do clube, Rafael Leão e Niclas Pépé. O português, de 20 anos, é muito cobiçado por diversos clubes da liga italiana, que até poderá ser o mesmo destino do atacante franco-marfinense de 24 anos, porque quem Lopez diz ter quatro ofertas iguais, de 80 milhões de euros, do Inter, do Nápoles, do Liverpool e do Arsenal. Cabe ao goleador escolher a saída. A imprensa francesa até já fala de salários: o jogador pede cinco milhões. O Nápoles oferece 3,5 milhões/ano.

Inter - Outra vez o clube de Milão e uma alfinetada de um jogador da casa, Antonio Cassano, que, aos 37 anos, ainda roda pela Sampdoria. A propósito do interesse "interista" pelo atacante belga Lukaku (Manchester United), o veterano ataca: "Lukaku? Não me agrada. Além disso, por 85 milhões, é uma loucura".

Roma - Outro veterano, que já não é mobília do "calcio" nem do clube romano. Após 18 anos de bons e leais serviços à Loba, Daniele de Rossi, de 36 anos, cruza o Atlântico, num movimento atípico e contrário a centenas de craques sul-americanos, e instala-se em Buenos Aires. Assina contrato de um ano com o grande Boca Juniors.

Juventus - Sempre em Itália e mais um eco do mercado. O "Corriere dello Sport" escreve esta sexta-feira que o Inter colocou um preço no passe de Mauro Icardi: 80 milhões de euros. A Juventus tinha o argentino na mira, para o caso de perder Paulo Dybala para o Tottenham, mas os "bianconeri" consideram este preço exorbitante. A imprensa italiana relata que a Velha Senhora recusou a primeira proposta que o Tottenham fez por Paulo Dybala: 50 milhões de euros. E que só aceita a transferência por 90 milhões.

Atlético de Madrid - Em Espanha, o Atlético continua a seduzir James Rodrigues. Miguel Ángel Gil Marín, conselheiro delegado dos "colchoneros": "Consta que a nossa equipa técnica gosta dele, que James não quer continuar no Real Madrid e que o Real Madrid não quer que ele continue. No entanto, terão de dar-se muitas circunstâncias para que isso seja possível. Depende muito do presidente do Real Madrid".

Barcelona - Na Catalunha, avisa-se o mercado e tabela-se o passe de Philippe Coutinho: 120 milhões de euros. Ainda segundo o "Mundo Deportivo", Messi vai decidir a melhor altura para renovar o contrato com o Barcelona. O argentino tem um vínculo até 2021.