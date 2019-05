F. C. Porto-Sporting de "risco elevado" para a PSP

Hoje às 14:46 Facebook

A PSP assegurou, esta sexta-feira, que tem montado "um esquema de segurança adequado para garantir a tranquilidade" no jogo de "risco elevado" F. C. Porto-Sporting, que inclui a possibilidade da festa da conquista da Liga pelos portistas.

O subintendente Cardoso da Silva disse que o esquema montado pela Polícia de Segurança Pública para sábado "acautela todas as medidas para que o evento decorra bem, do ponto de vista de garantir a segurança de todos os que se deslocarem ao estádio do Dragão".

Sem precisar o número de agentes envolvidos na operação, que terá início pelas 15 horas, Cardoso da Silva adiantou que a intervenção irá incidir na "prevenção, monitorização e atuação de proximidade com várias equipas no terreno".

A PSP espera cerca de 40 mil espetadores no Dragão, dos quais cerca de mil serão adeptos do Sporting, que terão o ponto de encontro recomendado no parque dos STCP de Bonjóia, de onde sairão escoltados por agentes para o estádio.

Cardoso da Silva referiu que a operação poderá levar a "condicionamentos pontuais do trânsito", além dos "constrangimentos do fluxo normal na deslocação para o Dragão", e alertou que os agentes serão "intolerantes para com o estacionamento abusivo na VCI".

"A PSP irá autuar e rebocar os veículos estacionados na VCI, dado que tal constitui um perigo para a circulação", disse o subintendente Cardoso da Silva, que recomendou o uso de transportes públicos para a deslocação ao estádio.

O responsável disse ainda que a PSP irá montar um perímetro de segurança em torno do estádio "adequado a este tipo de jogo" e alertou para a necessidade de os adeptos afluírem atempadamente, dado que serão submetidos a revista para entrar no recinto, e sem serem portadores de objetos proibidos.

Cardoso da Silva disse ainda que as forças policiais presentes no terreno adequar-se-ão às necessidades que surgirem, com base na experiência de mais de um milhão de espetadores que passaram esta época pelo Dragão, e que tal inclui a possibilidade da festa do título do F. C. Porto.

F. C. Porto e Sporting defrontam-se, neste sábado, às 18.30 horas, no Estádio do Dragão, na 34.ª e derradeira jornada da Liga, com os dragões a precisarem de vencer e esperar por uma derrota do Benfica com o Santa Clara para revalidar o título de campeão.