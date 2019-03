F. C. Porto supera facilmente Barreirense e garante meias da Taça

Ontem às 23:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto apurou-se esta quinta-feira com facilidade para as meias-finais da Taça de Portugal de basquetebol, ao vencer o Barreirense, da Proliga, por 97-60, no segundo jogo dos quartos de final da prova, que decorre em Portimão.

Os dragões alcançaram um triunfo fácil e desde cedo adquiriram uma vantagem folgada, refletida no final do primeiro período pela vantagem de 24 pontos (33-9), tendo atingido o intervalo a vencer por 53-24.

O Barreirense nunca baixou os braços e, aproveitando um período em que os portistas baixaram a intensidade do jogo, conseguiram reduzir a diferença no marcador, embora sem nunca por em risco a supremacia contrária.

O F. C. Porto manteve sempre o domínio do jogo e do marcador, com o extremo William Sheehey a destacar-se com os 16 pontos concretizados.

No Barreirense, o destaque individual vai para os norte-americanos Fuquan Niles e Khaleal Cormick, ambos com 15 pontos.

O F. C. Porto vai defrontar o Lusitânia dos Açores na meia-final que se disputa no sábado, equipa que derrotou hoje o Terceira Basket por 98-83, no jogo de abertura da prova que decorre no Pavilhão Arena, em Portimão.