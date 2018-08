F. C. Porto-V. Guimarães sem vídeoárbitro durante primeira parte

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:37 Facebook

Um problema técnico durante quase toda a primeira parte impediu que videoárbitro pudesse auxiliar o árbitro Fábio Veríssimo no encontro frente ao Vitória de Guimarães.

Os primeiros 45 minutos do jogo entre o F. C. Porto e o Vitória de Guimrães, no Estádio do Dragão, ficou marca pelas queixas dos vimaranenses no segundo golo dos azuis e brancos, aos 43 minutos, por alegado fora-de-jogo.

Durante o intervalo, o Conselho de Arbitragem informou que o videoárbitro não interviu entre o minuto 15 e 45 devido a um problema técnico, razão pela qual Bruno Paixão, o VAR do encontro, não conseguiu auxiliar a equipa de arbitragem nesse período. Após testes realizados ao intervalo, o videoárbitro recuperou a tempo de ser utilizado na segunda parte.