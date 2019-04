JN Hoje às 20:43, atualizado às 21:29 Facebook

O F. C. Porto vai defrontar o Chelsea na final da Youth League, após a equipa inglesa ter eliminado o Barcelona nas meias-finais através da marcação de grandes penalidades, após o 2-2 registado no período regulamentar.

Os londrinos carimbaram o passaporte para a final da competição após terem recuperado duas vezes da situação de desvantagem no marcador. Aos 20 minutos, Anssumane Fati colocou o Barcelona a vencer por 1-0, mas Luke McCornick, ao minuto 66, restabeleceu a igualdade para o Chelsea.

No entanto, três minutos depois, os catalães passaram novamente para a frente do resultado. Anssumane Fati, uma vez mais, bateu o guarda-redes Karlo Ziger e colocou o Barcelona mais perto da final. Porém, a cinco minutos dos 90, Charlie Brown fez o 2-2 e obrigou a que o jogo fosse resolvido no desempate por grandes penalidades.

Nesse capítulo, o Chelsea foi mais eficaz, tendo vencido o Barcelona5-4 e carimbou o passaporte para a final, na qual vai defrontar o F. C. Porto, que deixou o Hoffenheim pelo caminho, após ter ganho por 3-0. O jogo decisivo da Youth League está agendado para segunda-feira.