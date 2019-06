F. C. Porto vence a Taça e faz a "dobradinha"

Hoje às 18:56 Facebook

F. C. Porto vence o Águas Santas na final (31-30) e junta o troféu ao título de campeão de andebol. Uma façanha inédita na história dos dragões.

No Pavilhão Municipal de Sines, o F. C. Porto conquistou a Taça de Portugal pela oitava vez.

Os campeões nacionais chegaram ao intervalo em clara vantagem (18-11), apesar dos muitos protestos com a equipa de arbitragem. Só na primeira parte, o F. C. Porto teve seis exclusões e jogou mais de metade do tempo em inferioridade numérica.

No segundo tempo, o registo não se alterou, a equipa do F. C. Porto (dez exclusões no total e inúmeras faltas reclamadas ou contestadas) foi perdendo algum domínio emocional e o Águas Santas aproveitou para se aproximar e mesmo empatar o desafio a 30-30.

Na última posse de bola, quase no derradeiro segundo, um remate de Fábio Magalhães deu o triunfo ao F. C. Porto.

No final, a festa foi portista, mas o treinador do F. C. Porto não se conteve: "Não sei se o que jogámos hoje foi basquetebol ou andebol", disse o sueco Magnus Andersson.