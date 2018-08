F. C. Porto vence Aves e conquista Supertaça

JN Ontem às 22:48 Facebook

O F. C. Porto conquistou, este sábado, a 21.ª Supertaça Cândido Oliveira, em Aveiro, frente ao estreante Desportivo das Aves.

O F. C. Porto transpôs para dentro de campo o claro favoritismo e conquistou a sua 21.ª Supertaça, depois de derrotar o Desportivo das Aves, por 3-1. A grande novidade do jogo foi a integração de André Pereira no onze titular, no lugar do maliano Moussa Marega, que não fez parte da lista de convocados para este encontro.

Numa primeira parte bastante equilibrada foi o Aves a primeira equipa a adiantar-se no marcador. O cruzamento desde a direita teve um corte fácil da defesa do F. C. Porto, mas após o esférico ter desviado no árbitro Luís Godinho foi Cláudio Falcão quem disparou de primeira, sem hipótese para Casillas.



O empate dos dragões surgiu aos 25 minutos, após uma jogada bem desenhada entre Brahimi e Aboubakar. Na cara de Beunardeu, o argelino colocou a bola por baixo do corpo do guardião avense.



Aos 39 minutos, baixa de peso para os dragões. Brahimi não conseguiu continuar no jogo, devido a problemas no pé esquerdo. O mexicano Corona entrou para o lugar do argelino e, na segunda parte, foi protagonista ao apontar, aos 84 minutos, o terceiro golo dos dragões.

Destaque ainda para Maxi Pereira. O lateral direito uruguaio, aos 67 minutos, depois de um grande passe de Otávio, rematou forte e colocou a bola por entre as pernas de Bernardeau.



Com esta conquista o F. C. Porto ergueu o primeiro troféu da temporada 2018/19.