F. C. Porto vence Belenenses e está nos oitavos da Taça

O F. C. Porto venceu (2-0) este sábado o Belenenses no Estádio do Dragão e assegurou a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal.

Os azuis e brancos chegaram à vantagem aos 12 minutos, por Soares. Após um entendimento com Corona, Adrián assistiu Soares que apareceu sozinho para empurrar para o fundo das redes da baliza de Mika. Estava feito o 1-0 para a equipa da casa.

E se as estatísticas eram favoráveis ao F. C. Porto - os azuis e brancos nunca perderam em casa em jogos da Taça de Portugal estando em vantagem ao intervalo - a equipa de Sérgio Conceição fez questão de as manter. A controlar o encontro e já na segunda parte, Otávio, que havia falhado uma grande penalidade, marcou o golo da tranquilidade. E que golo.

Após uma jogada individual, o brasileiro deixou para trás três defesas e rematou colocado para o canto esquerdo da baliza à guarda de Mika. Otávio já leva cinco golos e é o jogador dos dragões com mais assistências: seis.

Com este resultado, o F. C. Porto juntou-se aos rivais Benfica e Sporting, assim como ao Aves, detentor do troféu, que já estavam apurados para os oitavos de final da Taça de Portugal, cujo sorteio está marcado para sexta-feira.