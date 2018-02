F. C. Porto vence Braga

JN Ontem às 22:23 Facebook

O F. C. Porto venceu (3-1), este sábado, o Braga no Estádio do Dragão em jogo da 21.ª jornada da liga, e subiu, à condição, à liderança do campeonato.

Com Sérgio Oliveira como novidade no onze, foi mesmo o médio a abrir o marcado no Estádio do Dragão, aos 13 minutos. Após um bom cruzamento de Alex Telles, o português, de cabeça, fez o 1-0 para o F. C. Porto.

Aos 31 minutos, o Braga chegou ao empate. Na sequência de um pontapé de canto de Jefferson, Raúl Silva escapou a Diego Reyes e marcou de calcanhar. No entanto, pouco depois, Reyes devolveu a vantagem à equipa azul e branca, após mais uma assistência de Alex Telles.

Na segunda parte, Aboubakar ampliou a vantagem do F. C. Porto. Outra vez Alex Telles a cruzar e outra vez de cabeça, o camaronês selou o resultado para a equipa de Sérgio Conceição.

Com este resultado, o F. C. Porto sobe, à condição, para o primeiro lugar do campeonato, com 52 pontos, com dois pontos de vantagem em relação ao Benfica, que este sábado venceu o Rio Ave, e dois em relação ao Sporting, que amanhã defronta o Estoril.

Na próxima jornada, o F. C. porto defronta, fora de portas, o Chaves e o Braga recebe o V. Setúbal.