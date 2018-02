F. C. Porto vence Chaves com Soares em destaque

JN Ontem às 18:08 Facebook

O F. C. Porto venceu (4-0), este domingo, o Chaves, no Estádio Municipal de Chaves, em jogo a contar para a 22.ª jornada da I Liga. Soares, com dois golos, esteve em destaque. Marega e Sérgio Oliveira também marcaram.

O F. C. porto chegou à vantagem aos 14 minutos. Após uma assistência de Sérgio Oliveira, Soares ganhou em corrida aos defensores contrários e, com um remate colocado, inaugurou o marcador.

Aos 28 minutos, o brasileiro voltou a marcar e ampliou a vantagem azul e branca. Maxi Pereira cruzou e Soares, de primeira rematou forte sem dar hipótese de defesa a António Filipe, fazendo um belo golo. A exibição do avançado brasileiro mereceu elogios do treinador portista.

Na segunda parte, Marega, após uma combinação com Otávio, fez o 3-0 para os dragões. Aos 59 minutos, Soares esteve perto de fazer o "hat-trick" mas a bola bateu no poste.

Seria, no entanto, Sérgio Oliveira a festejar: Após uma assistência de Herrera, o médio rematou de primeira e, com um grande golo, fechou o resultado.

Com este resultado, o F. C. Porto mantém liderança do campeonato, com dois pontos de vantagem em relação ao Benfica, que este sábado venceu (3-1) o Portimonense e Sporting, que este domingo recebeu e venceu o Feirense.

Na próxima jornada, o F. C. Porto recebe o Rio Ave e o Chaves defronta o Moreirense em Moreira de Cónegos.