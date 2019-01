F. C. Porto vence em Chaves com 'hat-trick' de Soares

Hoje às 21:29 Facebook

Um hat-trick de Tiquinho Soares contribuiu, esta sexta-feira, para a vitória 4-1 do F. C. Porto em casa do Desportivo de Chaves, ampliando provisoriamente a liderança da I Liga de futebol para seis pontos, em jogo da 18.ª jornada.

O avançado brasileiro marcou para os campeões nacionais aos 24, 42 e 68 minutos, naquele que foi o seu primeiro 'hat-trick' ao serviço dos 'dragões', sentenciando praticamente o resultado da partida, tendo os 'flavienses' reduzido aos 76, por intermédio de Gallo, na conversão de uma grande penalidade, enquanto Nuno André Coelho, aos 87, 'fechou' a contagem, ao marcar na própria baliza.

A vitória permite ao FC Porto manter-se isolado na liderança com 46 pontos, mais seis do que o segundo, o Sporting de Braga, que venceu na Madeira o Nacional por 3-0, e sete do que o terceiro, o Benfica, que joga ainda hoje em Guimarães frente ao Vitória local.