F. C. Porto vence Feirense e sobe à liderança da Liga

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:49 Facebook

Twitter

O F. C. Porto venceu, este domingo, o Feirense em jogo da oitava jornada da Liga e subiu à liderança da Liga. Felipe e Marega deram a vitória caseira aos azuis e brancos.

Danilo Pereira foi o primeiro dos azuis e brancos a marcar mas, após o VAR ter alertado a equipa de arbitragem liderada por Rui Oliveira, o golo foi anulado. Os azuis e brancos chegariam à vantagem aos 25 minutos, por Felipe, de cabeça, após um cruzamento de Corona. O lance tinha sido anulado mas, após consultar o VAR, o lance foi validado.

Em vantagem, o F. C. Porto ia controlando o encontro e criando as melhores oportunidades para ampliar a vantagem. Marega e Brahimi foram os mais perigosos mas valeu a atenção de Caio Secco.

Na segunda metade do encontro, o Feirense foi crescendo e conseguiu chegar ao golo. Sturgeon ainda marcou mas o golo foi anulado por fora-de-jogo. Não marcou a equipa de Santa Maria da Feira, marcou o F. C. Porto.

Aos 79 minutos, Marega dilatou a vantagem dos dragões. Caio Secco ainda defendeu o primeiro remate do avançado maliano mas, na recarga, o camisola 11 fez o 2-0.

Após a derrota com o Benfica na ronda anterior (1-0), o campeão nacional passou para a frente do campeonato, com 18 pontos, tantos quantos o Braga e mais um do que de Rio Ave e os encarnados, que ontem perderam frente ao Belenenses, no Jamor.