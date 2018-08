F. C. Porto vence Feirense no jogo da consagração do título

Sofia Esteves Teixeira 06 Maio 2018 às 22:32 Facebook

O F. C. Porto venceu (2-1), este domingo, o Feirense no Estádio do Dragão em jogo a contar para a 33.ª jornada da liga. Sérgio Oliveira e Brahimi foram os autores dos golos dos campeões nacionais.

Com casa cheia e o 28.º título garantido, após o empate no dérbi entre Sporting e Benfica, em Alvalade, os jogadores foram recebidos em festa e levaram as bancadas ao rubro com um triunfo no último duelo no Estádio o Dragão da temporada.

O F. C. Porto entrou melhor no encontro e deu o primeiro aviso aos seis minutos, por Soares. O Feirense ainda ameaçou com uma bola na trave mas seriam mesmo os dragões a chegar à vantagem. Aos 37 minutos, Sérgio Oliveira aproveitou um mau corte da defesa do Feirense a um cruzamento de Ricardo Pereira e, à entrada da área, rematou forte para o fundo das redes da baliza de Caio Seco. 1-0 para os azuis e brancos, resultado que se manteve até ao fim da primeira parte.

Aos 59 minutos, Brahimi, com um golo de classe, ampliou a vantagem da equipa da casa. Após um passe de Aboubakar, o argelino dominou a bola com um pormenor subtil, tirou Flávio Ramos do caminho e rematou para o 2-0. Aos 70 minutos, Diego Reyes foi obrigada a abandonar a partida, devido a lesão, dando lugar a Oliver Torres.

O Feirense, já nos descontos, ainda reduziu, por Valencia mas não evitou a derrota.

Com este resultado, o F. C. Porto, já campeão nacional, aumentou para sete pontos a vantagem em relação a Benfica e Sporting. Na próxima jornada, a equipa de Sérgio Conceição defronta o V. Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques e o Feirense recebe o Estoril, num jogo decisivo na luta pela permanência.