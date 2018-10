F. C. Porto vence Galatasaray na estreia de Marega a marcar na Champions

JN Hoje às 21:51 Facebook

A equipa de Sérgio Conceição venceu, por 1-0, esta quarta-feira, o Galatasaray, no Estádio do Dragão, numa partida referente à 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Depois de ter empatado a uma bola com o Schalke 04, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o F. C. Porto venceu o Galatasaray e lidera o grupo D.



A equipa turca entrou melhor no jogo e criou uma boa oportunidade aos 15 minutos, com Sinan Gumus a estar muito perto de inaugurar o marcador. Maxi Pereira deu o corpo à bola e evitou o golo.



A partir desse momento, o F. C. Porto assumiu o controlo da partida. Aos 27 minutos, Brahimi esteve muito perto de marcar depois de uma bela jogada de Corona. Na direita, o extremo mexicano fintou tudo e cruzou para o argelino, que executou um belo remate acrobático. Não fosse a excelente intervenção de Muslera e teria sido um golo para mais tarde recordar.



Na segunda parte, a equipa azul e branca entrou praticamente a ganhar. Aos 49 minutos, canto do lado esquerdo apontado por Alex Telles, Marega cabeceou sem oposição e a bola só parou no fundo da baliza de Muslera. Com este golo, Marega estreou-se a marcar nas provas da UEFA ao fim de 10 jogos.



Apesar de em certos momentos o F. C. Porto ter sentido alguma dificuldade em conseguir ultrapassar a boa organização defensiva da equipa turca, as melhores oportunidades do jogo estiveram todas do lado dos dragões.



Com este resultado o F. C. Porto ocupa o primeiro lugar do Grupo D, com quatro pontos, os mesmos que os alemães do Schalke 04. O Galatasaray está em terceiro com três pontos, enquanto o Lokomotiv ocupa o último lugar com zero pontos conquistados.