F. C. Porto vence Galatasaray na Turquia e iguala recorde

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto venceu (3-2) o Galatasaray na Turquia esta terça-feira no último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões. Felipe, Marega e Sérgio Oliveira marcaram pelos azuis e brancos.

A passagem aos oitavos de final já estava garantida mas, ainda assim, o F. C. Porto não facilitou e venceu (3-2), na Turquia, o Galatasaray e igualou o recorde de pontuação na fase de grupos da Champions, obtido em 1996/97, com 16 pontos, por António Oliveira.

A equipa de Sérgio Conceição chegou à vantagem logo aos 17 minutos. Após um livre batido por Alex Telles, Felipe, na área, fez o golo de cabeça. O brasileiro escapou à marcação de Derdyok e fez o primeiro golo do encontro.

Ao minuto 42, Marega aumentou a vantagem dos dragões. O árbitro assinalou uma grande penalidade após uma falta sobre Hernâni e, na conversão do castigo máximo, o camisola 11 do F. C. Porto não perdoou e faturou pela quinta vez consecutiva na fase de grupos da Liga Milionária. Em cima do intervalo, também de penálti, Feghouli reduziu para a equipa turca.

Já na segunda metade e numa altura em que o Galatasaray estava a criar os maiores lances de perigo, Sérgio Oliveira aproveitou uma boa assistência de Hernâni e fez o 3-1, tornando-se o primeiro português a faturar pelos azuis e brancos na Champions.

Pouco depois, a equipa da casa, Dio Leite falhou o corte ao primeiro poste, erro aproveitado por Derdyok, que reduziu a desvantagem aos 65 minutos. No minuto seguinte, o árbitro assinalou uma grande penalidade contra o F. C. Porto mas, na hora do remate, Feghouli acertou na barra.

Apesar da derrota, o Galatasaray garantiu a presença na Liga Europa, beneficiando do resultado negativo do Lokomotiv de Moscovo na Alemanha, que perdeu por 1-0.