F. C. Porto vence Getafe e conquista a "Copa Ibérica"

O F. C. Porto conquistou, este domingo, a denominada "Copa Ibérica", prova de pré-época que decorreu durante o fim de semana em Portimão. Na final, os dragões venceram os espanhóis do Getafe, por 2-1, com golos de Pepe e de Fábio Silva.

O Getafe, quinto classificado da última liga de Espanha, chegou ao intervalo a vencer por 1-0, graças a um golo apontado por Cabrera, aos 39 minutos.

No segundo tempo, os portistas empataram, ao minuto 52, por intermédio de Pepe, num cabeceamento, na sequência de um canto apontado por Sérgio Oliveira. Depois, aos 81 minutos, o F. C. Porto passou para a frente do marcador, com Fábio Silva, de apenas 17 anos, a concluir um canto apontado por Alex Telles.

Os portistas acabariam por vencer por 2-1, garantindo, deste modo, a conquista do troféu em disputa.

Destaque, ainda, para a lesão, no F. C. Porto, de Soares. O avançado brasileiro lesionou-se logo no primeiro minuto do jogo e foi substituído por Zé Luís, mas ainda não são conhecidos pormenores sobre a lesão, que terá sido na zona das costas.