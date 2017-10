F.C. Porto vence H.C. Ohrid na estreia na Taça EHF de andebol

Hoje às 18:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto estreou-se, este sábado, na Taça EHF de andebol com uma vitória sobre o HC Ohrid, da Macedónia, por 37-20, em jogo da primeira mão da segunda eliminatória preliminar.

Em jogo disputado no Dragão Caixa, no Porto, os dragões chegaram ao intervalo a vencer por 16-12, mas na segunda parte ampliaram a diferença para 17, uma margem confortável para o jogo da segunda mão, que se disputa no domingo, novamente no recinto portista.

Os clubes acordaram a realização dos dois jogos no Porto, o primeiro com os azuis e brancos na condição de visitante e o segundo com o estatuto de anfitrião, apurando-se o vencedor da eliminatória para a terceira ronda de qualificação, que antecede a fase de grupos.