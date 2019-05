F. C. Porto vence Holstebro e termina Taça EHF no terceiro lugar

Hoje às 19:06 Facebook

O F. C. Porto venceu, este sábado, por 28-26, os dinamarqueses do Holstebro e terminou em terceiro lugar a Taça EHF de andebol, em Kiel, que terá uma final entre os alemães THW Kiel e Fuchse Berlim, detentores do troféu.

A formação portista, que venceu os dinamarqueses pela terceira vez na presente edição da competição, dado que partilharam o mesmo grupo da fase regular, chegou ao intervalo em desvantagem (14-16), mas recuperou na segunda parte com uma excelente exibição.

O guarda-redes austríaco Thomas Bauer, eleito o jogador mais valioso, e os pontas Diogo Branquinho e António Areia, com sete golos cada, foram os principais obreiros da formação dos "dragões", que, na sexta-feira, foi afastada da final pelo Fuchse Berlim (24-20).