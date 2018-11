F. C. Porto vence Lokomotiv

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:52 Facebook

Twitter

O F. C. Porto venceu (4-1), esta quarta-feira, o Lokomotiv em jogo da quarta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.

Com Herrera de regresso à titularidade, foi mesmo o mexicano a inaugurar o marcador logo aos dois minutos. Numa jogada que começou com Maxi Pereira, Herrera aproveitou uma assistência de Marega e rematou para o primeiro golo da noite.

Em vantagem, o F. C. Porto foi controlando o encontro e tendo as melhores oportunidades. Os dragões ampliaram o marcador ainda na primeira parte.

Após a assistência para o primeiro golo, Marega fez o gosto ao pé aos 42 minutos, após um passe de Herrera. Na segunda parte, o Lokomotv foi reagindo à desvantagem e criando algumas oportunidades. A equipa russa diminuiu a desvantagem aos 57 minutos. Na sequência de um canto de Aleksey Miranchuk, Farfán apareceu sem marcação e fez o 2-1.

Apesar do susto, os dragões reagiram e não tardaram a ampliar a vantagem. Aos 67 minutos e depois de um grande passe de Óliver Torres, Corona atirou rasteiro e fez o 3-1 no Estádio do Dragão. Perto do minuto 90, Otávio saltou do banco para fazer o 4-1. Após um pontapé de canto batido por Sérgio Oliveira, a bola foi afastada da área pela defesa russa e sobrou para brasileiro que, com um grande golo, selou o resultado para os azuis e brancos.

Com este resultado, o F. C. Porto passa a contar 10 pontos, contra oito do Schalke 04, que bateram em casa por 2-0 os turcos do Galatasaray, terceiros, com quatro. O conjunto russo, cabeça de série do grupo, tem zero e está fora da corrida.