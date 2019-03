F. C. Porto vence Lusitânia e garante presença na final da Taça de basquetebol

Hoje às 19:09 Facebook

O F. C. Porto venceu, este sábado, o Lusitânia por expressivos 88-71, garantindo a presença na final da 70.ª edição da Taça de Portugal de basquetebol, competição que os "azuis e brancos" já conquistaram por 13 vezes.

No Arena de Portimão, no Algarve, depois de um primeiro período equilibrado, em que as equipas alternaram a liderança do marcador, o F. C. Porto demonstrou ser mais eficaz e começou a ganhar vantagem no segundo período, atingindo o intervalo com 21 pontos de avanço (26-45), tendo em Will Graves o seu melhor elemento ao apontar nove pontos.

Melhor taticamente, mas com muitos ressaltos falhados, o F. C. Porto foi gerindo a vantagem e a marcha do marcador nos terceiro e quarto períodos, perante um adversário que não mostrava sinais de poder contrariar o melhor jogo da formação "azul e branca".

A equipa açoriana nunca baixou os braços e lutou por reduzir o marcador, mas foi menos eficaz nos contra-ataques, falhando nos lançamentos de meia distância, ao contrário do F. C. Porto que demonstrou maior eficácia, o que lhe permitiu chegar ao final do terceiro período a vencer por 68-46.

Amadou Sidibe, com 20 pontos apontados nos terceiro e quarto períodos, foi o elemento mais concretizador na formação açoriana (24), seguido de Philip Taylor (16).

Nos últimos 10 minutos, a formação açoriana ainda tentou pressionar no meio-campo adversário, mas o conjunto portista demonstrou maior capacidade ofensiva e de concretização, gerindo a vantagem até ao final.

Destaques na formação do F. C. Porto para Will Sheehey, com 15 pontos, Will Graves e Brad Tinsley, com 13 cada.

Os portistas vão defrontar na final o vencedor do embate entre a Oliveirense e a Ovarense, encontro da outra meia-final que decorre em Portimão.

Lusitânia - F. C. Porto: 71-88.

Jogo no Pavilhão Arena, em Portimão. Sob arbitragem de Pedro Coelho, José Filipe Abreu e Diogo Martins, as equipas alinharam e marcaram:

Lusitânia (71): Amadou Sidibe (24), Philip Taylor (16), Hugo Sotta (8), Pedro Catarino (12) e Desmond Simmons (4). Jogaram ainda Miguel Freitas (7), Edson Rosário, Fernando Ferreira e Pedro Matos. Treinador: Joseba Garcia.

F. C. Porto (88): Will Graves (13), Vladyslav Voytso, Brad Tisnsley (13), João Soares (2) e Sasa Borovnjak (12). Jogaram ainda António Monteiro (10), Miguel Queiroz (8), Will Sheehey (15), Ferran Ventura (4), Pedro Pinto (6), Pedro Bastos (4) e Diogo Araújo (1). Treinador: Moncho López.

Marcha do marcador: 15-17 (primeiro período), 26-45 (intervalo), 46-68 (terceiro período) e 71-88 (resultado final). Assistência: Cerca de 600 espetadores.