F. C. Porto vence Marítimo e fica a um ponto do título

Sofia Esteves Teixeira 29 Abril 2018 às 20:00 Facebook

Twitter

O F.C. Porto venceu (1-0), este domingo, o Marítimo, em jogo a contar para a 32.ª jornada. Marega foi o autor do golo que deixa os dragões a um ponto do título.

Numa primeira parte bem disputada e equilibrada, os dragões entraram melhor e deram o primeiro sinal de perigo logo aos dois minutos. Soares combinou com Marega que, com um remate, obrigou Amir a uma boa defesa, impedindo o primeiro golo do jogo.

O Marítimo foi equilibrando mas, perto do intervalo, ficou reduzido a dez elementos. Carlos ​​​​​​​Xistra assinalou uma falta de Amir, fora da grande área, sobre Soares e o guarda-redes do Marítimo foi expulso.

Os azuis e brancos, em vantagem numérica, continuaram a controlar o encontro e a criar as melhores ocasiões de perigo. Brahimi, Soares e Marega foram os jogadores mais perigosos e seria mesmo o maliano a desatar o nó. Aos 89 minutos, após um canto batido por Alex Telles, Marega, saltou mais alto do que Gamboa, cabeceou com precisão e deu a vitória ao F. C. Porto.

Já nos descontos, a equipa da madeira ficou reduzida a nove unidades. Rúben Ferreira travou Gonçalo Paciência em falta e foi punido com cartão amarelo mas, após recorrer ao VAR, Carlos Xistra mostrou o cartão vermelho ao lateral-esquerdo.

Com este resultado, o F. C. Porto, líder da liga, aumenta para cinco pontos a vantagem em relação ao Benfica e ao Sporting e fica apenas a um ponto de se sagrar campeão nacional. A equipa de Sérgio Conceição poderá, inclusive, sagrar-se campeã no sofá, caso Sporting e Benfica, que se defrontam no próximo sábado, terminem o dérbi empatados.

O F. C. Porto não conseguia vencer nos Barreiros desde 2012.