JN Hoje às 19:54 Facebook

Twitter

O F. C. Porto venceu, este sábado, o Marítimo por 0-2, na Madeira, em jogo a contar para a nona jornada da Liga. Otávio e Marega foram os autores dos golos.

Durou até aos 70 minutos a resistência do Marítimo. Depois de uma bela jogada de entendimento entre Brahimi, Soares e Marega, a bola chegou a Otávio que fuzilou a baliza de Abedzad.



Passados três minutos, os dragões dilataram a vantagem por intermédio de Marega. Bebeto perdeu a bola de forma incrível já no meio-campo portista, e Óliver só teve de correr. Na cara do golo o médio espanhol tocou para Otávio, que devolveu para Marega desviar para o segundo. O maliano redimiu-se do penálti falhado aos 65 minutos.

Apesar de na primeira parte a melhor oportunidade de golo ter pertencido aos da casa, o F. C. Porto entrou determinado no segundo tempo e conseguiu somar três preciosos pontos. Os dragões lideram o campeonato com 21 pontos, mais três que o Braga, que tem menos um jogo.

Veja os golos e os casos da partida: