F. C. Porto vence Moreirense e festeja regresso de Danilo

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:29 Facebook

Twitter

O F. C. Porto venceu (3-0), este domingo, o Moreirense no Estádio do Dragão com golos de Herrera, Aboubakar e Marega. Jogo ficou marcado pelo regresso do maliano à titularidade, a estreia de Militão e pela a entrada de Danilo, recuperado de lesão.

Com duas novidades no onze - Militão estreou-se com a camisola do F. C. Porto e Marega regressou à titularidade - o F. C. porto entrou forte no encontro e disposto a fazer esquecer a derrota da jornada anterior, frente ao V. Guimarães.

Aos nove minutos, o árbitro assinalou uma grande penalidade a favor dos dragões depois de uma suposta falta sobre Marega. Mas, após consultar o VAR, Hélder Malheiro anulou a decisão.

Os azuis e brancos acabariam por chegar ao golo ao minuto 15. Após um canto de Alex Telles, Éder Militão cabeceou e a bola saiu na direção de Herrera, que dominou e atirou para o fundo das redes, inaugurando o marcador. Como resposta, o Moreirense tentou a sorte por Heriberto, que cruzou rasteiro, mas não apareceu ninguém para finalizar.

Aos 28 minutos, Aboubakar dilatou a vantagem do F. C. Porto. Marega atirou ao poste e, na recarga, o camaronês não falhou e fez o 2-0.

Na segunda parte, o F. C. Porto continuou a dominar e a criar as melhores oportunidades para dilatar a vantagem. No entanto, o momento do encontro foi o minuto 82. Sérgio Conceição substituiu Brahimi por Danilo, que não jogava desde abril. Ao ser anunciada a decisão, adeptos e jogadores bateram palmas para o médio do F. C. Porto. O treinador do Moreirense, Ivo Vieira, fez questão de abraçar Danilo antes da entrada. Já nos descontos, Marega ainda teve tempo para fazer o 3-0, após um cruzamento de Otávio.

Na próxima jornada, o F. C. Porto defronta, fora de portas, o V. Setúbal e o Moreirense joga frente ao Tondela, no João Cardoso.