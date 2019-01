F. C. Porto vence Nacional com Brahimi em destaque

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:37 Facebook

O F. C. Porto venceu (3-1) esta segunda-feira, no Estádio do Dragão, o Nacional da Madeira e conseguiu a 18.ª vitória consecutiva, igualando o recorde de 2010/11 de Jorge Jesus.

A equipa de Sérgio Conceição conseguiu mais uma vitória e vai a Alvalade na próxima jornada ainda mais líder. A somar ao triunfo, mais um registo histórico: 18 vitórias consecutivas, igualando o mais longo registo vitorioso do futebol português, que pertencia ao Benfica de Jorge Jesus, em 2010/11.

Os dragões inauguraram o marcador aos 32 minutos. Brahimi aproveitou uma assistência de Maxi Pereira e fez o primeiro golo da noite. Pouco depois, Costinha foi obrigado a fazer uma substituição - o guarda-redes Daniel Guimarães lesionou-se e teve de sair - e, aos 38 minutos, Soares aumentou a vantagem.

Após uma boa jogada individual de Corona, que esta segunda-feira completou o 100.º jogo na liga portuguesa, o brasileiro cabeceou certeiro para o 2-0. Perto do intervalo, Róchez ainda reduziu para o Nacional.

A segunda parte ficou marcada com um lance de Rosic. O central, que se estreou com a camisola dos insulares no Dragão, esteve durante vários minutos a receber assistência médica e teve de sair de ambulância após um choque com Lucas, aos 49 minutos.

Pouco depois, Brahimi marcou o golo do descanso da equipa azul e branca após uma assistência de Corona, selando o resultado.

Com este triunfo, a equipa azul e branca passou a somar 42 pontos, mais seis do que o Sporting de Braga e mais sete do que o Benfica, enquanto o Sporting, derrotado em Tondela (2-1), caiu para quarto, com 34, antes de receber os dragões no sábado.