F. C. Porto vence o Krasnodar na Rússia

Um golo de Sérgio Oliveira, aos 89 minutos, deu esta quarta-feira o triunfo ao F. C. Porto no terreno dos russos do Krasnodar, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O médio portista marcou de livre direto, quando o empate estava iminente, e deixou os dragões mais perto do play-off de acesso à fase de grupos, na qual os vice-campeões nacionais procuram a 24.ª presença, nona consecutiva.

O jogo da segunda mão disputa-se a 13 de agosto no Estádio do Dragão, no Porto, a partir das 20 horas.

Se eliminar o Krasnonar, o F. C. Porto vai defrontar no play-off o vencedor da eliminatória que opõe os gregos do Olympiacos aos turcos do Istambul Basaksehir.