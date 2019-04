Hoje às 22:34 Facebook

O F. C. Porto isolou-se na liderança do campeonato, ainda que à condição, após vencer o Santa Clara, no Estádio do Dragão, por 1-0. Marega foi o autor do único golo da partida, ainda no primeiro tempo.

Agora, para saber se dobra ou não esta 30.ª jornada da Liga no primeiro lugar, o F. C. Porto terá de esperar por segunda-feira, altura em que o Benfica recebe o Marítimo, na partida que encerra mais uma ronda.

Quanto ao F. C. Porto-Santa Clara, esse foi todo dominado pelos dragões. Apesar do triunfo pelo vantagem mínima, os dragões tiveram maior percentagem de posse de bola (63-37), mais remates (14-6), mais cantos (4-2), mais passes (539-323) e também mais passes certos (453-230).

Veja o resumo do jogo: