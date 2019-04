F. C. Porto vence Oliveirense com recuperação épica

Ontem às 23:04 Facebook

Dragões chegaram a ter 24 pontos de desvantagem mas deram a volta ao marcador, triunfando por 81-79.

O F. C. Porto venceu a Oliveirense, por 81-79, na quarta jornada do grupo A da liga de basquetebol. Os dragões chegaram a ter uma desvantagem de 24 pontos (20-44), mas conseguiram dar a volta ao marcador no derradeiro período, depois de uma recuperação alucinante.

O encontro registou os parciais de 10-26, 15-22, 34-13 e 22-18.

William Sheehey, com 21 pontos, foi o MVP da partida.

Na outra partida da noite, o Benfica bateu o Lusitânia, por 91-76, nos Açores.