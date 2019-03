F. C. Porto vence Oliveirense em jogo equilibrado e lidera com o Sporting

Hoje às 22:01 Facebook

O F. C. Porto venceu este domingo a Oliveirense por 6-5, na 19.ª jornada do Nacional de hóquei em patins, um resultado que vale aos dragões a liderança partilhada com o Sporting e deixa os visitantes a dois pontos dos rivais.

Rafa deu o melhor início aos locais, marcando três golos de rajada, aos dois, cinco e sete minutos, assim como Reinaldo Garcia, que também marcou (09) colocando um parcial de 4-0 nos minutos iniciais, com Emanuel Garcia a responder para os visitantes (24).

No segundo tempo, Marc Torra deu início à reviravolta (27), Jorge Silva continuou (36), o capitão portista, Hélder Nunes, colocou um travão (37), mas não conseguiu impedir o empate que acabaria por surgir, com o golo de Ricardo Barreiros (38) e o 'bis' de Torra (42), sendo novamente Hélder Nunes a colocar o F. C. Porto no topo da tabela, com um tento aos 48 minutos.

Ainda a Oliveirense procurava a melhor maneira de entrar em campo e Rafa já tinha assinado um hat-trick, primeiro em contra-ataque, depois aproveitando a confusão de Puigbi num ressalto e, finalmente, desviando para a baliza depois de um bom passe de Hélder Nunes.

O quarto golo dos dragões surgiu à bomba, por intermédio de Reinaldo Garcia, enquanto a Oliveirense só conseguiu reduzir perto do intervalo, numa rápida transição finalizada por Emanuel Garcia, no frente-a-frente com Filipe Magalhães.

No regresso dos balneários, Marc Torra, em contra-ataque, surgiu na cara do guarda-redes portista e picou por cima do corpo, diminuindo a desvantagem, e Hélder Nunes desperdiçou um livre direto que poderia aumentar a diferença a favor do F. C. Porto.

Desperdício de um lado, concretização do outro, graças ao desvio certeiro de Jorge Silva, que colocou os unionistas a um golo de distância, mas, no minuto seguinte, um cartão azul para o mesmo jogador deu nova oportunidade ao capitão portista, que desta vez não falhou.

Um minuto volvido, numa grande penalidade a favor da Oliveirense, Ricardo Barreiros bateu contra Filipe Magalhães, mas na recarga marcou, enquanto uma bola parada a castigar a 10.ª falta dos dragões, colocou o 5-5 no stick de Marc Torra e o espanhol não perdoou.

Com a igualdade no marcador, e a dois minutos do fim, houve novo livre direto, e Hélder Nunes, desta vez rematou ao ângulo para a fazer o golo da vitória. No minuto seguinte, após segundo cartão azul para Jorge Silva, Puigbi ainda evitou outro tento portista.