F. C. Porto está na Final Four da Taça da Liga

JN Hoje às 22:18, atualizado às 22:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto venceu (3-2), este sábado, o P. Ferreira e está na Final Four da Taça da Liga.

O F. C. Porto inaugurou o marcador aos 17 minutos. Na sequência de um pontapé de canto de Alex Telles, Diego Reyes, que este sábado jogou no lugar do castigado Danilo, saltou mais alto do que a defesa pacense e, de cabeça, fez o 1-0 para os azuis e brancos.

Apenas quatro minutos depois, foi a vez de Brahimi festejar. Após uma boa jogada individual, o argelino marcou um belo golo e ampliou o resultado para os dragões.

Como resposta, o Paços Ferreira reduziu, por Luiz Phellype, que aproveitou uma má abordagem de Diego Reyes e não deu hipótese de defesa a Casillas. Perto do intervalo, o avançado brasileiro bisou e deu o empate à equipa da casa, após uma assistência de Andrezinho.

Na segunda parte, Aboubakar, ao minuto 49, aproveitou um bom cruzamento de Corona e, de cabeça, fez o 3-2 para os azuis e brancos. Aos 88 minutos, a equipa de Sérgio Conceição ficou reduzida a dez jogadores, após a expulsão de Herrera, que falha assim o encontro de quarta-feira frente ao Feirense, a contar para a Liga.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Com este resultado, o F. C. Porto assegurou um lugar na Final Four da Taça da Liga, ao terminar no primeiro lugar do grupo D, com sete pontos. No outro jogo do grupo, o Rio Ave venceu o Leixões por 3-2.

Sporting - F.C. Porto e Vitória de Setúbal - Oliveirense são os jogos das "meias" da Taça da Liga.