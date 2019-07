F. C. Porto vence Penafiel com golo de Marcano

Hoje às 16:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto venceu este sábado por 1-0 o Penafiel, com um golo do espanhol Iván Marcano em cima do apito final, num jogo de preparação disputado no centro de estágio do Olival.

No terceiro teste da pré-temporada 2019/20, depois das goleadas sobre Águeda (6-0) e Varzim (4-0), os dragões superaram a formação da LigaPro portuguesa com um golo do central espanhol, aos 89 minutos.

Marcano, de 32 anos, está de regresso ao F. C. Porto, após uma temporada nos italianos da Roma, tendo sido confirmado como reforço portista na quinta-feira.

A equipa alinhou de início com Diogo Costa, Tomás Esteves, Diogo Queirós, Diogo Leite, Wilson Manafá, Óliver, Loum, Otávio, Fernando Andrade, Soares e Nakajima.

Vaná, João Costa, Saravia, Osorio, Marcano, Alex Telles, Danilo, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Romário Baró, Aboubakar, Fábio Silva, Galeno, Luis Díaz, Madi Queta e Zé Luís também foram utilizados.

O F. C. Porto informou ainda que Pepe e André Pereira realizaram treino condicionado, enquanto Mouhamed Mbaye fez trabalho de ginásio.

Os azuis e brancos cumprem folga no domingo, antes de rumarem ao Algarve, na segunda-feira, para cumprirem um estágio em Lagos, de 15 e 24 de julho, durante o qual vão defrontar os ingleses do ​​​​​​​Fulham (16) e os espanhóis do Bétis (19).