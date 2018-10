F. C. Porto vence Lokomotiv por 1-3 na Rússia

Hoje às 21:58 Facebook

Twitter

Marega, de penálti, Herrera e Corona marcaram os golos que derrotam o Lokomotiv (1-3), em Moscovo, e que lançaram os dragões na liderança destacada do grupo D da Liga dos Campeões.

O guarda-redes Iker Casillas esteve igualmente em destaque na baliza do F. C. Porto, ao defender o penálti cobrado pelo português Manuel Fernandes, aos 10 minutos.

Ainda na primeira parte, Marega abriu o marcador, de penálti, Herrera fez o 2-0 e Miranchuk marcou pelo Lokomotiv e fixou o 1-2 verificado ao intervalo.

O F. C. Porto voltou a marcar já no segundo tempo, com um remate de Corona, aos 47 minutos. O Lokomotiv ficou reduzido a dez - Kverkvelya viu vermelho direto, aos 76 - e já não pôde evitar a terceira derrota em três jogos.

Os dragões somaram a segunda vitória e destacaram-se no comando do grupo, dois pontos à frente do Schalke 04, que foi empatar a Istambul, com o Galatasaray (0-0).

Na próxima jornada, a quarta, o F. C. Porto reencontra o Lokomotiv, no Estádio do Dragão, a 6 de novembro.