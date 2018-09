F. C. Porto vence prémio para melhor golo da UEFA Youth League

Hoje às 15:53 Facebook

Twitter

O golo de Paulo Estrela, futebolista português do F. C. Porto, foi eleito pela UEFA como o melhor da época 2017/18 da Youth League, competição que replica nos juniores a estrutura da Liga dos Campeões.

O golo do jogador de 19 anos no dia 3 de setembro de 2017, na goleada por 5-2 ao Besiktas, ainda na fase de grupos, foi eleito o melhor da temporada da prova, vencida pelo F. C. Barcelona.

O F. C. Porto deu conta da distinção através da rede social Twitter, no qual divulgou também um vídeo do golo, uma jogada coletiva que envolveu cinco atletas antes de entrar.