F. C. Porto vence Sporting e conquista a Elite Cup

O F. C. Porto conquistou este domingo pela primeira vez o torneio Elite Cup de hóquei em patins, ao vencer o detentor do troféu Sporting no desempate pela marcação de livres diretos (2-1), após 2-2 no tempo regulamentar, em Portimão.

O Sporting, totalista de presença em finais, chegou à vantagem já no decorrer da segunda parte, por João Souto, mas o F. C. Porto deu a volta com golos de Gonçalo Alves e Reinaldo Garcia.

A 28 segundos do final, Nolito empatou para o Sporting (2-2) e empurrou a decisão do troféu para a marcação de livres diretos, nos quais foi mais eficaz a formação dos dragões, que marcou por duas vezes, por Giulio Cocco, contra uma de João Souto.

O F. C. Porto sucede ao Sporting na lista de vencedores da Elite Cup, vingando a derrota na primeira edição da prova, em 2016, em Coimbra, que reúne na pré-temporada os oito clubes mais bem classificados da última época.

O Benfica, que ergueu o troféu em 2017, venceu por 3-1 a Juventude de Viana e repetiu o terceiro lugar da última edição. O quarto lugar dos vianenses constitui a sua melhor classificação na prova.

O portista Tiago Rodrigues foi eleito o jogador mais valioso da prova (MVP), que se disputou na Arena de Portimão.